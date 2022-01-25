Грошей не вистачає: Суркіс розповів про проблеми Динамо

Президент Динамо Ігор Суркіс зізнався, що на утримання клубу не вистачає тих грошей, які команда заробляє у єврокубках

Ігор Суркіс / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

У поточній Лізі чемпіонів Динамо заробило пристойні призові від УЄФА, незважаючи на виліт із єврокубків після групового етапу.

Проте президент клубу стверджує, що на сьогодні цієї суми замало.

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"Уболівальники нехай вважають, що було за попередні три роки, коли я разом зі своїми партнерами щороку діставали по 35-40 мільйонів та витрачали на клуб. І ми не грали ніде. Це вболівальники не рахують?

Давайте так: баланс треба робити не за один рік, а його потрібно робити загалом. Не взяти та витратити всі 30 мільйонів від Ліги чемпіонів на трансфери.

Мірча Луческу та Ігор Суркіс / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

На сьогодні навіть тих грошей, які ми отримали від Ліги чемпіонів, не вистачає на утримання футбольного клубу Динамо Київ", – сказав Суркіс в ефірі Youtube-каналу Бомбардір.

Суркіс розповів, що призові від УАФ пішли на модернізацію манежу на базі на прохання Мірчі Луческу. Румун стверджував, що старе покриття було травмонебезпечним. Також кияни змінили покриття на інших полях.