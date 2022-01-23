Челси – Тоттенхэм: онлайн лондонского дерби в чемпионате Англии

В воскресенье, 23 января, пройдет центральный матч 23-го тура чемпионата Англии: на стадионе "Стэмфорд Бридж" состоится лондонское дерби между Челси и Тоттенхэмом. Следите за матчем с помощью нашей текстовой трансляции

Поединок Челси – Тоттенхэм начнется в 18:30 по киевскому времени. Мы проведем онлайн встречи с описанием всех ключевых моментов.

ОНЛАЙН ЧЕЛСИ – ТОТТЕНХЭМ

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Дерби между Челси и Тоттенхэмом является вторым по значимости в Лондоне после противостояния Челси с Арсеналом. Вражда между клубами заострилась после матча в сезоне 2015/2016 годов.

Также градус перед матчем подогревает тот факт, что ранее нынешний наставник Антони Конте ранее тренировал Челси и покинул команду не совсем мирным способом.

Антони Конте сыграет против своей бывшей команды / Фото: Reuters

Турнирное положение

Челси идет на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Лондонцы всего на один балл отстают от идущего вторым Ливерпуля, но имеет в активе на два матча больше.

Тоттенхэм идет шестым, но в активе всего 19 матчей. И отставание от того же Челси составляет восемь баллов, так что "шпоры" еще могут поправить свое положение, если возьмут очки в перенесенных матчах.

Форма команд

Несмотря на то, что Томас Тухель был признан лучшим тренером года, Челси не может выиграть в Премьер-лиге уже на протяжении четырех матчей.

Тоттенхэм недавно проиграл Челси в Кубке лиги, а вот в чемпионате "шпоры" не проигрывают с конца октября, когда уступили Манчестер Юнайтед (0:3). Тогда командой еще руководил Эшпириту Санто.

Котировки букмекеров

Аналитики уверены, что сегодня Челси прервет свою неудачную серию: коэффициент на победу команды Томаса Тухеля – 1.78, на ничью – 3.65, на победу Тоттенхэма – 5.00.

Где смотреть

Матч Челси – Тоттенхэм в прямом эфире покажут на канале Setanta Ukraine, который доступен с помощью сервиса OLL.TV. Трансляция начнется в 18:30.