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Ценности Диего Марадоны продали на аукционе за долги. Забрали все, кроме дорогущей BMW и виллы

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор Спорт Сегодня
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4 января, 21:45
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Большая часть имущества легендарного футболиста Диего Марадоны было продано с аукциона по решению судьи, чтобы погасить долги аргентинского нападающего
Диего Марадона любил свой автомобиль
Диего Марадона любил свой автомобиль

По решению судьи после смерти Диего Марадоны все его имущество было выставлено на продажу. Онлайн аукцион прошел в конце прошлого года.

Читайте также: Умер младший брат Диего Марадоны

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Большинство лотов общей стоимостью 1,42 миллиона долларов все-таки нашло своих новых хозяев, кроме виллы Devoto площадью 700 кв. м., базовая цена которой составляла 900 тысяч долларов, и автомобиля BMW 2017 года по цене 225 тысяч долларов.

Вещи Марадоны уже продают
Вещи Марадоны уже продают

При первой продаже, которая состоялась 19 декабря, многие лоты остались без покупателя, Поэтому было решено продлить срок подачи заявок до 31 декабря. В этот раз предложений поступило намного больше.

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Среди наиболее дорогих товаров был продан BMW 2016 года по цене в 165 тысяч долларов.

Кроме того, продажа квартиры площадью 45 кв. м. на морском курорте Мар-дель-Плата в 400 км к югу от Буэнос-Айреса, оцененная в 65 000 долларов, по словам организатора, почти решена.

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Диего Марадона
Диего Марадона / Фото: Reuters

Вырученные средства пойдут на погашение издержек и долгов после смерти Марадоны.

Напомним, что 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет скончался Диего Армандо Марадона. Сообщалось, что он умер в результате острого отека легких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью.

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