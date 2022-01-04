Цінності Дієго Марадони продали на аукціоні за борги. Забрали все, крім дорогої BMW та вілли

Більшість майна легендарного футболіста Дієго Марадони було продано з аукціону за рішенням судді, щоб погасити борги аргентинського нападника

Дієго Марадона любив свій автомобіль

За рішенням судді після смерті Дієго Марадони все його майно було виставлено на продаж. Онлайн аукціон пройшов наприкінці минулого року.

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Більшість лотів загальною вартістю 1,42 мільйона доларів все ж таки знайшло своїх нових господарів, крім вілли Devoto площею 700 кв. м., базова ціна якої становила 900 тисяч доларів, і автомобіля BMW 2017 року за ціною 225 тисяч доларів.

Речі Марадони все продають

При першому продажу, який відбувся 19 грудня, багато лотів залишилися без покупця, тому було вирішено продовжити строк подання заявок до 31 грудня. На цей раз пропозицій надійшло набагато більше.

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Серед найдорожчих товарів було продано BMW 2016 за ціною у 165 тисяч доларів.

Окрім того, продаж квартири площею 45 кв. м. на морському курорті Мар-дель-Плата за 400 км на південь від Буенос-Айреса, оцінена в 65 000 доларів, за словами організатора, майже вирішена.

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Дієго Марадона / Фото: Reuters

Виручені кошти підуть погашення витрат і боргів після смерті Марадони.

Нагадаємо, що 25 листопада 2020 року у віці 60 років. помер Дієго Армандо Марадона . Повідомлялося, що він помер внаслідок гострого набряку легенів, викликаного хронічною серцевою недостатністю.