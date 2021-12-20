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Спешите купить! Вещи Марадоны выставили на аукцион

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор Спорт Сегодня
20 декабря, 09:13
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Футболки и картины удалось продать, а вот автомобиль и дом знаменитого футболиста пока никто не смог купить
Вещи Марадоны уже продают
Вещи Марадоны уже продают

Наследники легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны попытались продать на аукционе его вещи.

За первый час онлайн-аукциона с молотка ушли 29 предметов на общую сумму 13 710 долларов. Наибольшую сумму удалось выручить за картины. За одну из них заплатили 2 150.

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Также были проданы футболки Наполи ($1 300) и сборной Аргентины ($1 500), в которых футболист, впрочем, не выходил на поле.

Объекты недвижимости и автомобили продать не удалось. Так, стартовая цена BMW Марадоны составляла 225 тысяч долларов. Организаторы также запрашивали $900 тыс. за дом в Буэнос-Айресе. Это был самый дорогой лот.

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Напомним, что 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет скончался Диего Армандо Марадона. Сообщалось, что он умер в результате острого отека легких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью.

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