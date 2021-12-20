Спешите купить! Вещи Марадоны выставили на аукцион

Футболки и картины удалось продать, а вот автомобиль и дом знаменитого футболиста пока никто не смог купить

Вещи Марадоны уже продают

Наследники легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны попытались продать на аукционе его вещи.

За первый час онлайн-аукциона с молотка ушли 29 предметов на общую сумму 13 710 долларов. Наибольшую сумму удалось выручить за картины. За одну из них заплатили 2 150.

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Также были проданы футболки Наполи ($1 300) и сборной Аргентины ($1 500), в которых футболист, впрочем, не выходил на поле.

Объекты недвижимости и автомобили продать не удалось. Так, стартовая цена BMW Марадоны составляла 225 тысяч долларов. Организаторы также запрашивали $900 тыс. за дом в Буэнос-Айресе. Это был самый дорогой лот.

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Напомним, что 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет скончался Диего Армандо Марадона. Сообщалось, что он умер в результате острого отека легких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью.