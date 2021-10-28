"Наживаются на памяти отца": дочери Марадоны выступили против матча в честь легенды

Испанский и аргентинский гранды сыграют в матче за первый в истории Кубок Марадоны – товарищеской игре, посвященной памяти великого аргентинца спустя год после его смерти.
Проведение встречи между бывшими клубами Диего Марадоны стало возможным благодаря посредничеству адвоката легендарного аргентинца Матиаса Морла.
CONFIRMED MATCH— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 25, 2021
@bocajrsoficial
14/12
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Далма и Джанинна, дочери Диего Армандо, заявили, что не будут присутствовать на мероприятии. Причина – коммерческая составляющая матча. Как сообщает Deportes Cuatro, игра за Кубок Марадоны позволит блаугране заработать более двух миллионов евро.
Далма и Джанинна резко осудили Матиаса Морла и организаторов мероприятия за попытку нажиться на памяти Марадоны.
"Этот парень однажды подошел к моему отцу как фанат, а теперь утверждает, что является владельцем эксклюзивных имиджевых прав моего отца и заявляет, что мы не его дети", – сказала Далма об адвокате Марадоны.
Напомним, что Марадона умер 25 ноября 2020 года. За две недели до смерти аргентинец перенес операцию на мозге.