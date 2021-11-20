Марадона меня насиловал, а мама плакала за дверью: жуткие признания жертвы легенды

Кубинка Мавис Альварес призналась, что легендарный футболист Диего Марадона изнасиловал ее, когда она была несовершеннолетней.
Это произошло на Кубе в 2001 году, когда ей было всего 17 лет. По словам женщины, пока Марадона насиловал ее, за дверью стояла ее мать, которую он не пускал в дом.
"Мама пришла в дом, но Марадона не хотел открывать дверь. Он закрыл мне рот, чтобы я не кричала, и надругался надо мной. Моя мама стояла по другую сторону двери. Мама стучала и плакала за дверью, потому что знала, что мы там", – рассказывает Альварес.
Читайте также: "Наживаются на памяти отца": дочери Марадоны выступили против матча в честь легенды
Далее по теме
Позже Марадона забрал Мавис Альварес с собой в Аргентину против ее воли и держал взаперти. По словам женщины, за разрешением вывезти ее из страны Марадона обращался к тогдашнему лидеру Кубы Фиделю Кастро.
Mavys Álvarez era una niña de 16 años que es presentada a Maradona cuando este tenía 40. Mavys relata el infierno que sufrió al lado del astro argentino: palizas, abusos, incitación a consumir drogas, etc... Aquí os dejo algunas de sus fotos: pic.twitter.com/z6HGmk14DF— Gerardo Nocé (@gerardonoce) November 18, 2021
Сейчас Мавис впервые спустя 20 лет вернулась в Буэнос-Айрес, чтобы дать показания в суде по делу о торговле людьми. Обвиняемыми проходят пять человек из окружения Марадоны, который скончался в ноябре прошлого года в возрасте 60 лет.
Читайте также:
- "Врачами было сделано много ошибок": адвокат назвал причины смерти легендарного Марадоны
- Гари Линекер простил Марадону, но не забыл судью скандального матча ЧМ-1986
- Не Пеле и не Месси: математик определил лучшего футболиста всех времен
- Месси посвятил Марадоне победу на Кубке Америки
- Диего Марадону оживили в невероятном 3D-шоу – фантастическое видео