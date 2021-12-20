Поспішайте купити! Речі Марадони виставили на аукціон

Футболки та картини вдалося продати, а ось автомобіль та будинок знаменитого футболіста поки ніхто не зміг купити

Речі Марадони все продають

Спадкоємці легендарного аргентинського футболіста Дієго Марадони спробували продати на аукціоні його речі.

За першу годину онлайн-аукціону з молотка пішли 29 предметів на загальну суму 13 710 доларів. Найбільшу суму вдалося взяти за картини. За одну з них заплатили 2 150.

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Також були продані футболки Наполі ($1 300) та збірної Аргентини ($1 500), у яких футболіст не виходив на поле.

Об'єкти нерухомості та автомобілі продати не вдалося. Так, стартова ціна BMW Марадони становила 225 тисяч доларів. Організатори також просили $900 тис. за будинок у Буенос-Айресі. То був найдорожчий лот.

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Нагадаємо, що 25 листопада 2020 року у віці 60 років помер Дієго Армандо Марадона. Повідомлялося, що він помер у результаті гострого набряку легенів, який був спричинений хронічною серцевою недостатністю.