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Бывшая жена динамовца Караваева в день рождения согрела поклонников откровенными фото

10 декабря, 15:05

Олег Люлька Олег Люлька

Красотка, родившая в браке с футболистом дочку, признается, что она – счастлива

Бывшая жена динамовца Александра Караваева Людмила, родившая футболисту дочку Ариану и после развода с ним оставившая себе его фамилию, отпраздновала день рождения. Что интересно, по этому случаю девушка решила сама сделать "виртуальный" подарок своим фолловерам – согрела их в холодную пору своими "горячими" снимками.

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Людмила Караваева поделилась с подписчиками несколькими фотографиями в довольно откровенных купальниках, которые подписала следующим образом: "Я счастлива".

Кроме того, Людмила Караваева процитировала американского писателя Николаса Спаркса: "Ключи от счастья – это мечты, воплотившиеся в жизнь".

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"С днем рождения, кошечка. Цвети, наслаждайся, люби, мечтай, кайфуй", – пишут в комментариях Людмиле Караваевой ее фолловеры

Людмила Караваева

Людмила Караваева / Фото: Instagram

Напомним, в августе стало известно о втором браке динамовца Караваева – он женился на красавице Инне, которая является основательницей компании по производству и продаже пижам и другой одежды из шелка. Судя по их совместным фото, они безумно счастливы вместе.

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Ранее мы писали, что одна из самых эффектных пар украинского футбола отметила розовую свадьбу. Бывший форвард "Динамо" Артем Кравец и его супруга Анна уже десять лет вместе, хотя недавно были на грани развода.

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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Динамо Киев Александр Караваев WAGs жена футболиста

Источник: Сегодня|Спорт

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