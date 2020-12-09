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Огненная фанатка Лаутаро Мартинеса: с такой поддержкой можно летать по полю

9 декабря, 19:41

Елена Павлова Елена Павлова

Модель Агустина Гандольфо с гордостью демонстрирует свое тело

Сегодня в Милане донецкий "Шахтер" проведет заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов против "Интера". Встреча начнется в 22:00. А наш сайт ведет мультимедийный онлайн "Интер" – "Шахтер". Безусловно, одним из самых опасных игроков в составе итальянской команды является форвард Лаутаро Мартинес. А мы покажем вам невероятную блондинку Агустину Гандольфо, которая украла его сердце.

Читайте также: "Интер" – "Шахтер": где смотреть матч Лиги чемпионов

Агустина – популярная аргентинская модель. Молодые люди познакомились на родине, а затем девушка переехала за ним в Италию, где стала еще более востребована в мире моды. Активно принимает участие в съемках телешоу. Гандольфо – большая фанатка фитнесса, что видно по ее точеной фигуре. А еще она не пропускает матчи любимого, где бы они ни проходили.

Сейчас фото Агустины стали гораздо скромнее, чем раньше, так как Мартинес и его невеста собираются стать родителями. Также у пары есть небольшая собака, которую девушка часто показывает в своих соцсетях.

Ранее Конте рассказал о проблемах "Интера" в игре с "Шахтером" и сговоре "Реала" и "Боруссии". Тренер миланцев отметил, что у его команды нет выбора в последнем матче группы.

Смотрите, как Лаутаро Мартинес забивал в чемпионате Италии

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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модель нападающий Интер Италия WAGs Лаутаро Мартинес
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