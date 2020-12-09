"Не знала, что он футболист, еще и домой на такси подвез": супруга – о знакомстве с Олегом Гусевым

Девушка не понимала, как "в его возрасте можно заниматься такими несерьезными вещами"

Супруга знаменитого украинского футболиста Олега Гусева Мария на своей странице в Instagram рассказала, как она познакомилась с мужем. Девушка призналась, что изначально даже не знала, что он известный футболист.

Те, кто со мной давно, знают, что я работала моделью и жила в Азии определенное время. Естественно между работой случался отпуск и на это время я возвращалась в Украину к родным, а также пройти обучение экстерном.

В один из таких отпусков, когда я только вернулась из Токио (кстати, накануне тех ужасных событий с землетрясением в Японии в 2011), подруги пригласили меня увидеться с ними и пойти в клуб.

Моя компания и компания мужа оказались знакомы. В начале со мной стал знакомиться совсем другой футболист, а вот мне сразу приглянулся только Олег. Муж проявил инициативу и взял все в свои руки и сказал, что хочет, чтобы я стала его женой и у меня есть 3 дня подумать.

Обменялись номерами. Я совсем не интересовалась футболом на тот момент, даже не знала кто он и что он. Не понимала, как в его возрасте можно заниматься такими несерьезными вещами. Еще и до дома подвез на такси, все, думаю, надо ему помочь серьезно взглянуть на жизнь.

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