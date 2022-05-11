Боруссия М – Украина: прямая видеотрансляция матча

Команда Александра Петракова померяется силами с представителем немецкой Бундеслиги. Смотрите прямой эфир на нашем сайте

Сборная Украины сразится с Боруссией Менхенгладбах

Сегодня футбольная сборная Украины проведет первый контрольный поединок во время подготовки к отбору на ЧМ-2022. Соперником нашей команды станет менхенгладбахская Боруссия.

Поединок на "Боруссия-Парк" начнется в 21:45 по киевскому времени. На нашем сайте пройдет текстовый онлайн матча Боруссия М – Украина. Также вы сможете посмотреть поединок в Менхенгладбахе в прямом эфире в плеере, расположенном ниже.

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Тренер сборной Украины Александр Петраков созвал игроков за месяц до поединка в Глазго. Команда проводит тренировочный сбор в Словении, а контрольный матч решила провести против середняка немецкой Бундеслиги.

За тур до финиша Боруссия идет на 10 месте и уже лишена турнирной мотивации. Команда Ади Хюттера уже не вылетит, но и в еврокубковую зону не поднимется.

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К слову, букмекеры считают, что больше шансов на победу у сборной Украины. Коэффициент на триумф команды Александра Петракова составляет 2.12, тогда как на Боруссию можно поставить за 3.25. Ничья же оценивается в 3.65.