Шахтер – Металлист-1925: видео голов и обзор матча УПЛ

Донецкая команда уверенно выиграла у новичка чемпионата Украины и теперь готовится ко встрече с Монако в Лиге чемпионов

Шахтер без проблем выиграл у Металлиста-1925 / Фото: официальный сайт УПЛ

Сегодня стартовал 4 тур чемпионата Украины по футболу. В первом поединке Шахтер одолел Металлист-1925 на киевском НСК Олимпийский.

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Первый тайм прошел без серьезных моментов, а после перерыва подопечные Де Дзерби взялись за дело. В начале второго тайма Степаненко сумел отличиться после неплохого розыгрыша углового.

У Шахтера было еще несколько моментов, но отличиться получилось лишь раз. Вышедший на замену Марлос отдал в штрафную на Матвиенко, тот скинул на неприкрытого Траоре и Лассина реализовал свой убойный момент.

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У Металлиста был супермомент в компенсированное время после ошибки Трубина на выходе. Однако Ткачук отправил мяч выше ворот с трех метров. Вашему вниманию – видео голов и лучших моментов матча на НСК Олимпийский:

ОБЗОР ПЕРВОГО ТАЙМА

49 минута. Гол Тараса Степаненко.

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81 минута. Гол Лассины Траоре.

ОБЗОР ВТОРОГО ТАЙМА

ОБЗОР МАТЧА

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