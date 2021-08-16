Первая победа "моряков"! Черноморец успешно съездил в Мариуполь

В четвертом туре чемпионата Украины по футболу Черноморец в гостях обыграл Мариуполь. Это первая победа одесского клуба в сезоне

Черноморец побеждает в гостях / Фото: ФК Мариуполь

Одесский Черноморец добыл свою первую победу в нынешнем сезоне. В гостях "моряки" одолели Мариуполь.

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Команды встретились в четвертом туре УПЛ и быстро обменялись голами.

Счет открыли хозяева, когда Кулаков реализовал выход один на один. Но Черноморец едва ли не в следующей атаке восстановил паритет. Это Михайленко точно попал в левый угол.

До перерыва команды создали кучу моментов, но счет так и не изменился. А как начался второй тайм, гости сразу вышли вперед. Авагимян с подкруткой запустил мяч в дальний угол.

А вскоре Мампасси сыграл рукой в собственной штрафной и Черноморец получил право на пенальти. Путря его четко реализовал.

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В конце встречи хозяева вернули интригу с помощью пенальти, но "моряки" удержали победу.

Мариуполь – Черноморец – 2:3

Голы: Кулаков (13), Мишнев (82, пен.) – Михайленко (17), Авагимян (46), Путря (55, пен.)

Мариуполь: Кудрик, Стасюк, Мампасси, Чоботенко, Кащук (Вьюнник, 63), Клименко (Микицей, 46), Никитишин (Топалов, 46), Хромей (Петерман, 46), Мишнев, Очеретько (Шостак, 7), Кулаков.

Черноморец: Кучерук, Кузык, Дубко, Кадири, Путря, Михайленко (Кравченко, 73), Билошевский (Вачиберадзе, 46), Авагимян (Брагару, 73), Бугай (Ванат, 66), Цитаишвили (Тлумак, 87), Исаенко.