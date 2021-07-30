Колос – Металлист-1925: видео гола и обзор матча УПЛ в Ковалевке

Колос добыл победу над Металлистом-1925 / Фото: Металлист 1925
Сегодня состоялись первые два поединка 2 тура чемпионата Украины 2021/2022. В первой игре пятницы Шахтер разгромил Львов благодаря трем голам после перерыва.
В вечернем поединке Колос сумел одолеть Металлист-1925. Первый тайм прошел при равной игре, однако после перерыва инициативу в свои руки взяла команда Костышина.
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Судьбу встречи решил единственный гол, который забил сын наставника ковалевцев Денис. Хавбек открылся под прострел Ильина и прошил Сидоренко сильным ударом. Вашему вниманию – обзор лучших моментов поединка в Ковалёвке:
ОБЗОР ПЕРВОГО ТАЙМА
72 минута. Гол Дениса Костышина.
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