Колос – Металлист-1925: видео гола и обзор матча УПЛ в Ковалевке

Денис Костышин принес Колосу первую победу в новом сезоне чемпионата Украины

Колос добыл победу над Металлистом-1925 / Фото: Металлист 1925

Сегодня состоялись первые два поединка 2 тура чемпионата Украины 2021/2022. В первой игре пятницы Шахтер разгромил Львов благодаря трем голам после перерыва.

В вечернем поединке Колос сумел одолеть Металлист-1925. Первый тайм прошел при равной игре, однако после перерыва инициативу в свои руки взяла команда Костышина.

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Судьбу встречи решил единственный гол, который забил сын наставника ковалевцев Денис. Хавбек открылся под прострел Ильина и прошил Сидоренко сильным ударом. Вашему вниманию – обзор лучших моментов поединка в Ковалёвке:

ОБЗОР ПЕРВОГО ТАЙМА

72 минута. Гол Дениса Костышина.

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ОБЗОР ВТОРОГО ТАЙМА

ОБЗОР МАТЧА

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