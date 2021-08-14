Десна – Днепр-1: видео голов и обзор матча УПЛ

Черниговская команда вырвала победу у команды Игоря Йовичевича, которая доигрывала вдевятером
Десна оказалась сильнее Днепра-1 / Фото: официальный сайт УПЛ
Сегодня в Чернигове состоялся матч 4 тура чемпионата Украины. В зрелищном поединке Десна переиграла Днепр-1.
В первом тайме хозяева контролировали игру и вышли вперед. Безбородько удачно замкнул навес Калитвинцева с фланга. Однако основные события начались после перерыва.
Уже к середине второго тайма Днепр-1 остался в существенном меньшинстве. Сначала Ди Франко схлопотал вторую желтую карточку, а затем Пихаленок решил высказать много свои мысли Екатерине Монзуль. Арбитру это, судя по всему, не понравилось и Александр увидел перед собой прямую красную карточку.
Однако именно в такой ситуации гости и забили. После дальнего заброса из глубины Довбик убежал один на один с вратарем хозяев и перекинул его. Однако удержать ничью у днепрян не получилось во многом из-за своего кипера.
Читайте также: Расписание трансляций и интриги 4-го тура чемпионата Украины по футболу
За пять минут до конца встречи Паст не сумел зафиксировать в руках мяч после удара головой от Завийского и запустил его себе в ворота. Вашему вниманию – видео голов и лучших моментов поединка в Чернигове:
30 минута. Гол Дениса Безбородько
59 минута. Удаление Франциско Ди Франко
75 минута. Удаление Александра Пихаленка
78 минута. Гол Артема Довбика
86 минута. Гол Тараса Завийского
ОБЗОР МАТЧА
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА УКРАИНЫ
1
4
4
0
0
9
2
7
12
Забитые
9
Пропущеные
2
Разница
7
Результаты последних матчей:
В
В
В
В
2
3
3
0
0
8
1
7
9
Забитые
8
Пропущеные
1
Разница
7
Результаты последних матчей:
В
В
В
3
4
3
0
1
8
3
5
9
Забитые
8
Пропущеные
3
Разница
5
Результаты последних матчей:
В
П
В
В
4
4
2
2
0
9
4
5
8
Забитые
9
Пропущеные
4
Разница
5
Результаты последних матчей:
Н
В
В
Н
5
4
2
1
1
8
5
3
7
Забитые
8
Пропущеные
5
Разница
3
Результаты последних матчей:
П
В
В
Н
6
3
2
0
1
3
2
1
6
Забитые
3
Пропущеные
2
Разница
1
Результаты последних матчей:
В
П
В
7
4
2
0
2
5
6
-1
6
Забитые
5
Пропущеные
6
Разница
-1
Результаты последних матчей:
П
В
П
В
8
4
1
1
2
7
5
2
4
Забитые
7
Пропущеные
5
Разница
2
Результаты последних матчей:
Н
П
В
П
9
2
1
1
0
1
0
1
4
Забитые
1
Пропущеные
0
Разница
1
Результаты последних матчей:
В
Н
10
3
1
1
1
2
3
-1
4
Забитые
2
Пропущеные
3
Разница
-1
Результаты последних матчей:
Н
П
В
11
3
1
0
2
3
5
-2
3
Забитые
3
Пропущеные
5
Разница
-2
Результаты последних матчей:
В
П
П
12
4
0
2
2
2
7
-5
2
Забитые
2
Пропущеные
7
Разница
-5
Результаты последних матчей:
Н
П
П
Н
13
3
0
1
2
3
5
-2
1
Забитые
3
Пропущеные
5
Разница
-2
Результаты последних матчей:
П
П
Н
14
3
0
1
2
2
8
-6
1
Забитые
2
Пропущеные
8
Разница
-6
Результаты последних матчей:
П
П
Н
15
3
0
0
3
2
9
-7
0
Забитые
2
Пропущеные
9
Разница
-7
Результаты последних матчей:
П
П
П
16
3
0
0
3
2
9
-7
0
Забитые
2
Пропущеные
9
Разница
-7
Результаты последних матчей:
П
П
П