Самая сексапильная боксерша сравнила себя с Усиком. Что она нашла общего?

Австралийская красотка Эбани Бриджес сравнила себя с чемпионом мира по версиям WBA super, WBO, IBF и IBO Александром Усиком. Казалось бы, что общего между супертяжем и секс-бомбой? Но сексуальная боксерша нашла параллели.

По мнению Блондинки-бомбардировщика, нельзя судить о боксерах по внешности. На своей странице в Twitter она опубликовала коллаж с Усиком и Джошуа, на котором британец выглядит брутальным мачо, а украинец ботаном.

This caption reminded me of wen I 1st came on the scene,in particular the UK scene & every1 was judging me, saying I cant fight,Im just a lingerie model & they hadnt even seen me fightlike there is some look that classes u as a good fighter. Proved them fkn wrong didnt I pic.twitter.com/DiHOaVuYpO