Найсексапільніша боксерка порівняла себе з Усиком. Що вона знайшла спільного?

Австралійська красуня Ебані Бріджес порівняла себе з чемпіоном світу за версіями WBA super, WBO, IBF та IBO Олександром Усиком. Здавалося б, що спільного між супертяжем та секс-бомбою? Але сексуальна боксерка знайшла паралелі.

На думку Блондинки-бомбардувальника, не можна судити про боксерів за зовнішністю. На своїй сторінці у Twitter вона опублікувала колаж з Усиком та Джошуа, на якому британець виглядає брутальним мачо, а українець ботаном.

This caption reminded me of wen I 1st came on the scene,in particular the UK scene & every1 was judging me, saying I cant fight,Im just a lingerie model & they hadnt even seen me fightlike there is some look that classes u as a good fighter. Proved them fkn wrong didnt I pic.twitter.com/DiHOaVuYpO