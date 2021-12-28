Ломаченко готов к бою с Камбососом. Промоутер Васи уже считает деньги

Американский промоутер Боб Арум рассчитывает организовать поединок между Василием Ломаченко и Джорджем Камбососом в Австралии

Ломаченко vs Камбосос / Фото: Getty Images

После того, как абсолютному чемпиону мира Джорджу Камбососу фанаты выбрали Василия Ломаченко в качестве следующего соперника, австралийцу ничего не остается, кроме как согласиться на бой с украинцем.

Тем более, что промоутер Василия Ломаченко Боб Арум готов устроить схватку в Австралии. Единственной помехой будущего боя могут стать коронавирусные ограничения.

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"Сейчас в Австралии нет локдауна. Там этот поединок собрал бы огромную аудиторию. Если мы устроим его в воскресенье после полудня, то это будет субботний прайм-тайм в США. Этот бой принесет много денег. Но если мы не сможем приехать в Австралию из-за коронавируса, то это обреченная затея.

Камбосос vs Ломаченко / Фото: Коллаж: Сегодня

Я считаю, что у людей Камбососа действительно есть благие намерения по поводу боя с Ломаченко. Василий хочет драться с Камбососом и с удовольствием подерется с ним в Австралии. Так что посмотрим. Никто не упрямится, вопрос лишь в том, какой эффект будут иметь ковидные ограничения", – цитирует Боба Арума fightnews.info.

Лопес выиграл у Ломаченко, но проиграл Камбососу / Фото: Getty Images

Ранее президент промоутерской компании Top Rank Тодд Дюбеф заявил, что уже в первой половине следующего года их подопечный Василий Ломаченко проведет бой против Джорджа Камбососа.