Ломаченко готовий до бою із Камбососом. Промоутер Васі вже рахує гроші

Після того, як абсолютному чемпіону світу Джорджу Камбососу фанати обрали Василя Ломаченка, як наступного суперника, австралійцю нічого не залишається, крім як погодитися на бій з українцем.
Тим більше, що промоутер Василя Ломаченка Боб Арум готовий влаштувати бій в Австралії. Єдиною перешкодою майбутнього бою можуть стати коронавірусні обмеження.
"Наразі в Австралії немає локдауну. Там цей поєдинок зібрав би величезну аудиторію. Якщо ми влаштуємо його в неділю після полудня, то це буде суботній прайм-тайм у США.
Цей бій принесе багато грошей. Але якщо ми не зможемо приїхати до Австралії через коронавірус, то це приречена витівка.
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Я вважаю, що люди Камбососа справді мають добрі наміри з стосовно бою з Ломаченком. Василь хоче битися з Камбососом і із задоволенням поб'ється з ним в Австралії. Тож подивимося.
Ніхто не впирається, питання лише в тому, який ефект матимуть ковидні обмеження", – цитує Боба Арума fightnews.info.
Раніше президент промоутерської компанії Top Rank Тодд Дюбеф заявив, що вже у першій половині наступного року їхній підопічний Василь Ломаченко проведе бій проти Джорджа Камбососа.