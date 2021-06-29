Українка виграла 2,8 млн на Вімблдоні, але російські ЗМІ відправили її додому

19-річна Марта Костюк дебютувала в основній сітці трав'яного турніру Великого шолома перемогою над Кікі Бертенс із Нідерландів, але деякі пишуть, що киянка програла

Марта Костюк пройшла до другого кола Вімблдону / Фото: Reuters

Українська тенісистка Марта Костюк, якій вчора виповнилося 19 років, зробила собі подарунок у першому колі Вімблдону і пройшла 21 ракетку світу Кікі Бертенс із Нідерландів – 6:3, 6:4. Раніше Світоліна у Британії підтримала збірну України.

Юна киянка, яка займає 70-ту сходинку в рейтингу WTA, дебютувала в основі британського турніру "Великого шолома". Також березня вперше зустрічалася з Бертенс. Матч тривав 1 годину і 22 хвилини. Костюк виконала чотири ейси, допустила п'ять подвійних помилок і реалізувала два з шести брейк-поінтів.

У другому колі Костюк зіграє проти Анастасії Севастовою з Латвії (№56 WTA) або Заріни Діяс із Казахстану (№101 WTA). А поки за вихід в наступний раунд українка заробила 75 000 фунтів або 2,8 млн гривень. До слова, в цьому місяці Костюк стала 11-ю українською тенісисткою, яка подолала позначку в 1 млн доларів призових.

Тим часом, один із російських сайтів вже відправив Марту додому.

Раніше Костюк замахнулася на виграш турніру Великого шолома.