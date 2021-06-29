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СЬОГОДНІ Спорт Новини тенісу

Українка виграла 2,8 млн на Вімблдоні, але російські ЗМІ відправили її додому

Олена Павлова Олена Павлова
29 червня, 22:48
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19-річна Марта Костюк дебютувала в основній сітці трав'яного турніру Великого шолома перемогою над Кікі Бертенс із Нідерландів, але деякі пишуть, що киянка програла
Марта Костюк пройшла до другого кола Вімблдону
Марта Костюк пройшла до другого кола Вімблдону / Фото: Reuters

Українська тенісистка Марта Костюк, якій вчора виповнилося 19 років, зробила собі подарунок у першому колі Вімблдону і пройшла 21 ракетку світу Кікі Бертенс із Нідерландів – 6:3, 6:4. Раніше Світоліна у Британії підтримала збірну України.

Юна киянка, яка займає 70-ту сходинку в рейтингу WTA, дебютувала в основі британського турніру "Великого шолома". Також березня вперше зустрічалася з Бертенс. Матч тривав 1 годину і 22 хвилини. Костюк виконала чотири ейси, допустила п'ять подвійних помилок і реалізувала два з шести брейк-поінтів.

У другому колі Костюк зіграє проти Анастасії Севастовою з Латвії (№56 WTA) або Заріни Діяс із Казахстану (№101 WTA). А поки за вихід в наступний раунд українка заробила 75 000 фунтів або 2,8 млн гривень. До слова, в цьому місяці Костюк стала 11-ю українською тенісисткою, яка подолала позначку в 1 млн доларів призових.

Тим часом, один із російських сайтів вже відправив Марту додому.

Раніше Костюк замахнулася на виграш турніру Великого шолома.

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4
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0
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#
Команда
І
Г
О
1
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3
7:1
9
2
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5:4
3
3
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3
1:3
3
4
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3
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#
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І
Г
О
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9
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3
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0
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#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
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