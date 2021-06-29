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Украинка выиграла 2,8 млн на Уимблдоне, но российские СМИ отправили ее домой

Елена Павлова Елена Павлова
29 июня, 22:48
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19-летняя Марта Костюк дебютировала в основной сетке травяного турнира Большого шлема победой над Кики Бертенс из Нидерландов, но некоторые пишут, что киевлянка проиграла
Марта Костюк прошла во второй круг Уимблдона
Марта Костюк прошла во второй круг Уимблдона / Фото: Reuters

Украинская теннисистка Марта Костюк, которой вчера исполнилось 19 лет, сделала себе подарок в первом круге Уимблдона и прошла 21 ракетку мира Кики Бертенс из Нидерландов – 6:3, 6:4. Ранее Свитолина в Британии поддержала сборную Украины.

Юная киевлянка, которая занимает 70-ю строчку в рейтинге WTA, дебютировала в основе британского турнира "Большого шлема". Также Марта впервые встречалась с Бертенс. Матч длился 1 час и 22 минуты. Костюк выполнила четыре эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала два из шести брейк-поинтов.

Во втором круге Костюк сыграет против Анастасии Севастовой из Латвии (№56 WTA) или Зарины Дияс из Казахстана (№101 WTA). А пока за выход в следующий раунд украинка заработала 75 000 фунтов или 2,8 млн гривен. К слову, в этом месяце Костюк стала 11-й украинской теннисисткой, которая преодолела отметку в 1 млн долларов призовых.

Тем временем, один из российских сайтов уже отправил Марту домой.

Ранее Костюк замахнулась на выигрыш турнира Большого шлема.

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И
Г
О
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Бельгия
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2
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И
Г
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1
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3
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7
2
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3
3:2
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3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
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И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
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1
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Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
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3
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4
4
Венгрия
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