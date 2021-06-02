Вистачило і години. Українська тенісистка покинула Ролан Гаррос

Ангеліна Калініна в матчі другого кола Відкритого чемпіонату Франції з тенісу програла Даніель Коллінс

Ангеліна Калініна вилетіла з Ролан Гаррос / Фото: Великий теніс України

Українська тенісистка Ангеліна Калініна завершила свої виступи на Відкритому чемпіонаті Франції. У матчі другого кола Калініна в двох сетах програла американці Даніель Коллінс – 0:6, 2:6.

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Матч тривав 1 годину 3 хвилини. Коллінз виконала шість ейсів, зробила п'ять подвійних помилок і реалізувала 5 з 7 брейк-пойнтів. Калініна жодного разу не подала навиліт, зробила дві подвійні помилки і реалізувала 1 з 3 брейк-пойнтів.

Раніше ми розповідали, що біля корту імені Сімони Матьє поліція виявила підозрілий автомобіль. Правоохоронці, побоюючись теракту, евакуювали всіх з прилеглої території тенісного центру. Після цього вони вирішили підірвати машину, вважаючи подібне безпечним.

До речі, українська тенісистка зізналася в любові до росіянина в Парижі.