Змінити мову на: RU Перейти до новин
СЬОГОДНІ Спорт Новини тенісу

Вистачило і години. Українська тенісистка покинула Ролан Гаррос

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
2 червня, 17:35
Копіювати лінк
Ангеліна Калініна в матчі другого кола Відкритого чемпіонату Франції з тенісу програла Даніель Коллінс
Ангеліна Калініна вилетіла з Ролан Гаррос
Ангеліна Калініна вилетіла з Ролан Гаррос / Фото: Великий теніс України

Українська тенісистка Ангеліна Калініна завершила свої виступи на Відкритому чемпіонаті Франції. У матчі другого кола Калініна в двох сетах програла американці Даніель Коллінс – 0:6, 2:6.

Читайте також: Світоліна ледь не зганьбилася на Ролан Гаррос з француженкою з другої тисячі рейтингу

Матч тривав 1 годину 3 хвилини. Коллінз виконала шість ейсів, зробила п'ять подвійних помилок і реалізувала 5 з 7 брейк-пойнтів. Калініна жодного разу не подала навиліт, зробила дві подвійні помилки і реалізувала 1 з 3 брейк-пойнтів.

Раніше ми розповідали, що біля корту імені Сімони Матьє поліція виявила підозрілий автомобіль. Правоохоронці, побоюючись теракту, евакуювали всіх з прилеглої території тенісного центру. Після цього вони вирішили підірвати машину, вважаючи подібне безпечним.

До речі, українська тенісистка зізналася в любові до росіянина в Парижі.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Більше новин
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Покер - це спорт!
Покер
Опитування
Опитування

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти