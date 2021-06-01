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Світоліна ледь не зганьбилася на Ролан Гаррос з француженкою з другої тисячі рейтингу

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
1 червня, 14:45
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Прима українського тенісу дозволила 17-річної суперниці повести 5:2 у другій партії, але все ж перевернула хід протистояння на свою користь
/ Фото: REUTERS

Сьогодні – третій день змагань основної сітки другого в році турніру "Великого шолома". Ранок вийшов нервовим: на чемпіонаті Франції з тенісу стався вибух. Утім, дії поліції носили застережливий характер.

А потім почалися матчі відразу на декількох кортах. 21-річна Катарина Завацька з Рівного (№129 в світі), котра живе в Каннах, дала бій грекині Марії Саккарі. Боротьба була практично рівною до рахунку 4:4, але потім українка здалася 18-й ракетці планети – 4:6, 1:6. До речі, українська тенісистка зізналася в любові до росіянина в Парижі.

Ледь не піднесла неприємний сюрприз наша Еліна Світоліна. 26-річна одеситка екзаменувала 17-річну француженку Осеан Бабель, що займає лише 1111-е місце в рейтингу.

Наша тенісистка взяла перший сет 6:2, а потім дозволила суперниці повести 5:2 у другому. Все ж Еліна знайшла в собі сили зібратися і виграла п'ять геймів поспіль (7:5), а з ними і матч.

Отже, з п'яти українок стартовий раунд подолали три: Світоліна, Ангеліна Калініна і Марта Костюк.

Читайте також: Світоліна стартувала на "Гарросі" з вульгарного відео.

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