Українська тенісистка зізналася в коханні до росіянина в Парижі

Катаріна Завацька з Рівного пробилася в основну сітку Відкритого чемпіонату Франції і гуляє по столиці зі своїм коханим Аленом Авідзбою

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Другий турнір елітної серії "Великого шолома" набирається обороти на грунтових кортах Парижа. Виступають тут і кілька українських тенісистів. В п'ятницю Завацька розтрощила росіянку на шляху до основної сітки Ролан Гаррос. Сьогодні в головному турнірі стартують наші Еліна Світоліна і Катарина Завацька.

21-річна уродженка Рівного виграла три матчі в кваліфікації, але у вівторок її чекає зустріч з грізною гречанкою Марією Саккарі. Напередодні ж Завацька влаштувала романтичну прогулянку по місту зі своїм коханим – росіянином Аленом Авідзбою. "Люблю тебе в улюбленому Парижі", – підписала Катя кадри.

Також дівчина похвалилася подарунком від російського тенісиста. Зараз Ален займає в світовому рейтингу 446-е місце і значно поступається своїй українській коханій. До слова, зустрічаються вони вже чотири роки.

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За участь в першому колі чемпіонату Франції-2021 спортсмени отримують по 60 тисяч євро, а за вихід у друге – вже 84 тисячі.

Дивіться, як Катарина і її хлопець завершили дуель на корті: