Всупереч війні. Україна прийме Євро-2026

Україна завоювала право на проведення чемпіонату Європи з карате у 2026 році

Чемпіонат Європи з карате 2026 відбудеться в Україні / Фото: Eurosport

Понад три місяці триває військова агресія Російської Федерації проти України. Але, незважаючи на всі зусилля рашистів, весь світ продовжує підтримувати нашу країну.

Черговим доказом світової солідарності стало завоювання Україною права на проведення чемпіонату Європи з карате у 2026 році. Про це повідомляє Українська федерація карате.

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Відповідне рішення було ухвалено на засіданні виконавчого комітету Європейської федерації карате. Україна вперше в історії прийматиме дорослий чемпіонат Європи. Раніше наша країна не приймала змагань такого рівня з карате.

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Нагадаємо, що сьогодні, 25 травня, у Туреччині стартує ЧЄ-2022 з карате. Нашу команду представлять 18 спортсменів, серед яких Анжеліка Терлюга та Станіслав Горуна.