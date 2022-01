Коронавірус убив олімпійського чемпіона

Сумні новини прийшли із Угорщини. У віці 51 року помер знаменитий гімнаст Сільвестр Чоллань. Раніше ми повідомляли про смерть у київському Динамо.

Чоллань був госпіталізований із коронавірусом на початку грудня і провів кілька тижнів на штучній вентиляції легень.

Sad news reaches us from Hungary: Szilveszter Csollány, former European, World and Olympic Champion on rings, passed away aged 51. pic.twitter.com/dguKKDeK87