Коронавірус убив олімпійського чемпіона

Угорський гімнаст Сільвестр Чоллань ставав чемпіоном Сіднея-2000 у вправі на кільцях

Сільвестр Чоллань - був зіркою гімнастики

Сумні новини прийшли із Угорщини. У віці 51 року помер знаменитий гімнаст Сільвестр Чоллань. Раніше ми повідомляли про смерть у київському Динамо.

Чоллань був госпіталізований із коронавірусом на початку грудня і провів кілька тижнів на штучній вентиляції легень.

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Sad news reaches us from Hungary: Szilveszter Csollány, former European, World and Olympic Champion on rings, passed away aged 51. pic.twitter.com/dguKKDeK87 - European Gymnastics (@UEGymnastics) January 24, 2022

За свою кар'єру Чоллань зібрав багато нагород на різних змаганнях. Він ставав олімпійським чемпіоном Сіднея-2000, а в Атланті-1996 виграв срібло.

На рахунку гімнаста одна золота та п'ять срібних медалей чемпіонату світу. Золото, срібло та чотири бронзи чемпіонатів Європи.