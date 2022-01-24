Чергова смерть у Динамо. Не стало легенди

Масажист та фізіотерапевт Павло Швидкий працював у київському клубі з 1980 року. З Лобановським їздив на Євро-88, із Блохіним на ЧС-2006

Швидкий з легендами київського Динамо / Фото: Колаж: Сьогодні

На початку цього року перестало битися серце лікаря київського Динамо Володимири Малюти. А сьогодні пішов із життя легендарний масажист та фізіотерапевт клубу Павло Швидкий. Йому було 73 роки.

Павло Миколайович працював у Динамо з 1980 року. Упродовж усього цього часу Швидкий був незамінним членом медичної служби киян.

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З теплотою про нього відгукнувся знаменитий динамівський форвард, володар "Золотого м'яча" Олег Блохін.

"Професіонал, майстер, друг...

Сьогодні, на 74-му році життя, помер легендарний український фізіотерапевт та масажист – Павло Миколайович Швидкий.

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Завдяки твоїм рукам і знанням, ми взяли Кубок володарів кубків у 1986 році.

Не перерахувати скільки людей буквально ставив на ноги Миколайович.

Я гордий, що зміг попрацювати з тобою як футболіст і як тренер.

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Мені пощастило попрацювати з тобою на такому вдалому чемпіонаті світу 2006, а футболістам пощастило готуватися до матчів з таким професіоналом своєї справи.

Невідновна втрата.

Спочивай з миром, друже" , – написав Блохін у Instagram.

Павло Швидкий із золотим складом Динамо 80-х:

І з чемпіонами України 2015 року:

Раніше не стало символу Динамо суперфана Парамона.