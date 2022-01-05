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В Динамо горе: не стало легенди клубу

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
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5 січня, 11:58
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Помер багаторічний лікар київського Динамо Володимир Малюта
Малюті було 80 років
Малюті було 80 років / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

У середу, 5 січня, перестало битися серце лікаря ФК Динамо (Київ) Володимира Малюти. Йому було 80 років.

Уродженець Улан-Батора працював у Динамо з 1975 року, прийшовши до київського клубу ще до здобуття першого Кубка кубків, і до 2018 року очолював медичний центр "біло-синіх".

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Але навіть покинувши цю посаду, продовжував допомагати Динамо, куруючи кілька напрямків.

Повідомляючи про смерть Малюти, офіційний сайт Динамо назвав його легендарним лікарем.

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"Не стало людини, яка довгі роки вірою та правдою служила київському Динамо, яка без перебільшення протягом багатьох років робила вагомий внесок в успіхи нашого клубу та всього вітчизняного спорту", – каже президент Динамо Ігор Суркіс.

"Вважаю, що футбольному клубу Динамо дуже пощастило, що такий професіонал і чудова людина більшу частину свого життя присвятив клубу і спрямував увесь свій талант та енергію на його медичне забезпечення та розвиток".

"Новатор у своїй справі, він не обмежувався лише лікуванням спортивних травм, а вивів функції медичного персоналу клубу на новий рівень, дбаючи про здоров'я, щоденний раціон і правильний режим футболістів, що нині уже визнають невід'ємною частиною успіху в будь-якому виді спорту".

"Не стало людини, яку любили і поважали всі, хто її знає – як близькі люди та друзі, яких у неї було багато, так і колеги, а також численні вдячні пацієнти, серед яких було багато видатних спортсменів", – зазначив Ігор Суркіс.

Раніше не стало символа Динамо суперфана Парамона.

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Парамон
Парамон / Фото: FootBoom

Також ми писали, що помер молодший брат Дієго Марадони. Як і його старший брат, Уго Марадона був футболістом.

Уго Марадона був молодший за свого знаменитого брата на 9 років
Уго Марадона був молодший за свого знаменитого брата на 9 років / Фото: Getty Images

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