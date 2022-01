Коронавирус убил олимпийского чемпиона

Печальные новости пришли из Венгрии. В возрасте 51 год умер знаменитый гимнаст Сильвестр Чоллань. Ранее мы сообщали о смерти в киевском Динамо.

Чоллань был госпитализирован с коронавирусом в начале декабря и провел несколько недель на искусственной вентиляции легких.

Sad news reaches us from Hungary: Szilveszter Csollány, former European, World and Olympic Champion on rings, passed away aged 51. Our sincere condolences to the Hungarian Gymnastics community and Szilveszter's family and friends pic.twitter.com/dguKKDeK87