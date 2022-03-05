Сім медалей за день! Україна – лідер медального заліку на Паралімпіаді-2022

Наша збірна не знала рівних у спринтерських перегонах парабіатлоном і в перший же день зібрала аж сім медалей різного калібру

Оксана Шишкова, Григорій Вовчинський та Віталій Лук'яненко - золоті призери Паралімпіади-2022 / Фото: Getty Images

Вчора у Пекіні стартувала зимова Паралімпіада-2022. До столиці Китаю з'їхалися делегації з 49 країн, щоби розіграти між собою 78 комплектів медалей.

Участь українських спортсменів була під питанням через вторгнення Росії до нашої країни, проте делегація все ж таки зібрала 20 гравців. З них 13 мають проблеми з опорно-руховим апаратом, а сім із зором.

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Вже першого ж дня наші паралімпійці не розчарували і видали разючий старт. Українці ударно провели спринти з парабіатлону у трьох класах: стоячи, сидячи та з проблемами зору. Наші гравці взяли аж 7 медалей.

Три з них золоті, вони на рахунку Григорія Вовчинського, Віталія Лук'яненка та Оксани Шишкової. Ще троє спортсменів взяли срібло – Тарас Радь, Олександр Казік та Людмила Ляшенко. У свою чергу Дмитро Суярко задовольнився бронзою.

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Що цікаво, єдиною спринтерською гонкою, де Україна не взяла жодної медалі, стала жіноча серед сидячих спортсменок. Щоправда, переможницею стала американка Оксана Мастерс, яка народилася у Хмельницькому.

Такий урожай медалей дозволив нашій команді одразу ж захопити лідерство у медальному заліку. Більше медалей взяли лише китайці, проте золота у господарів Паралімпіади менше.

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