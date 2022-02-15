Це наш найгірший результат! Тренер не став виправдовувати збірну України

Сьогодні чоловіча збірна України посіла дев'яте місце у естафетних перегонах Олімпіади-2022.

Таким результатом був невдоволений тренер нашої команди Юрай Санітра.

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"Єдине, що у нас вийшло – це правильно розподілити склад естафети за етапами.

В іншому команда мала дуже великі проблеми. Це наш найгірший результат у сезоні.

Не знаю, що за такий чудовий день сьогодні. Але майже всі команди мали проблеми зі стрільбою. Хоча чотири штрафні кола України не очікували.

Думаю, наклалися умови, в яких проходять змагання – висота, вітер. Ви подивіться на топ-спортсменів. Вони вже біжать не так швидко, як у перші дні. Ми можемо очікувати подібне й у мас-старті.

У біатлоністів немає часу відпочити. За два тижні шість гонок. Щодня не знаєш, що можна очікувати від організму", – підсумував Санітра.