Это наш самый плохой результат! Тренер не стал оправдывать сборную Украины

Сегодня мужская сборная Украины заняла девятое место в эстафетной гонке Олимпиады-2022.

Таким результатом был недоволен тренер нашей команды Юрай Санитра.

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"Единственное, что у нас получилось – это правильно распределить состав эстафеты по этапам.

В остальном команда имела очень большие проблемы. Это наш самый плохой результат в сезоне.

Не знаю, что за такой чудесный день сегодня. Но почти все команды имели проблемы со стрельбой. Хотя четыре штрафных круга Украины не ожидал.

Думаю, наложились условия в которых проходят соревнования – высота, ветер. Вы посмотрите на топ-спортсменов. Они уже бегут не так быстро, как в первые дни. Мы можем ожидать подобное и в масс-старте.

У биатлонистов нет времени отдохнуть. За две недели шесть гонок. Каждый день не знаешь, что можно ожидать от организма", – подытожил Санитра.