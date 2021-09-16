Поцілунок у прямому ефірі: оце так стосунки у юних зірок Боруссії!

У стартовому турі Ліги чемпіонів дортмундська Боруссія обіграла в Стамбулі Бешикташ з рахунком 2:1. Але найцікавіше сталося після матчу

Джуд Беллінгем і Ерлінг Голанд / Фото: Reuters

18-річний англійський півзахисник Боруссії Джуд Беллінгем поцілував свого одноклубника – 21-річного норвезького форварда "джмелів" Ерлінга Голанда, коли той давав інтерв'ю в мікстзоні після виїзної перемоги над Бешикташем (2:1).

Голанд після цього посміхнувся.

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Відзначимо, що обидва футболіста, Беллінгем і Голланд, забили по голу в цій грі.

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При цьому Беллінгем (18 років і 78 днів) став наймолодшим футболістом, який зміг забити в двох матчах Ліги чемпіонів поспіль, перевершивши досягнення Киліана Мбаппе (18 років і 85 днів), яке було встановлено французом в 2017-му за часів виступів за Монако .

"Він неймовірний, що я можу сказати! – сказав після матчу з Бешикташем про Беллінгема Голанд. – Він на три роки молодший за мене і так грає. З глузду з'їхати!"

Додамо, що аналітики Transfermarkt називають Голанда і Беллінгема найдорожчими гравцями Боруссії, оцінюючи їх в 130 і 55 мільйонів євро відповідно.

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