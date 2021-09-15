15 вересня 19:45
Шериф 2
Шахтар 0
15 вересня 19:45
Бешикташ 1
Боруссія Д 2
15 вересня 22:00
Брюгге 1
ПСЖ 1
15 вересня 22:00
Манчестер Сіті 1
Лейпциг 2
15 вересня 22:00
Атлетіко 0
Порту 0
15 вересня 22:00
Ліверпуль 3
Мілан 2
15 вересня 22:00
Спортинг 1
Аякс 5
15 вересня 22:00
Інтер 0
Реал 1
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
17 вересня 19:30
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Маріуполь --
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18 вересня 00:00
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Чорноморець --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
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Верес --
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Львів --
Металіст 1925 --
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Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
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Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
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Невдалий дебют Індзагі в ЛЧ: Інтер програв Реалу, пропустивши в кінцівці матчу

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
15 вересня, 23:58
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Мадридський клуб здобув перемогу в першому турі Ліги чемпіонів. "Вершкові" разом з Шерифом очолили турнірну таблицю групи D
Реал здобув перемогу в матчі проти Інтера
Реал здобув перемогу в матчі проти Інтера / Фото: Reuters

У середу, 15 вересня, на "Сан-Сіро" зустрічалися лідери групи D – міланський Інтер і мадридський Реал.

Читайте також: І таке буває: Шахтар програв Шерифу в Лізі чемпіонів

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У складі королівського клубу, вже традиційно, в запасі залишився воротар збірної України Андрій Лунін.

З перших хвилин матчу "чорно-сині" почали розхитувати захисні редути команди Карло Анчелотті. Міланський Інтер в першому таймі більше контролював м'яч і володів ініціативою. Але голкіпер "вершкових" Тібо Куртуа зумів зберегти ворота "сухими".

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Після перерви команди немов підмінили. Тепер уже іспанська команда стала більше володіти м'ячем і загрожувати воротам Хандановича.

Хороший момент для Каріма Бензема створили партнери по команді в кінцівці матчу, він здорово пробив головою, але арбітр зафіксував поза грою у французького нападника. Команда Сімоне Індзагі не відсиджувалися в обороні і відповідала різкими контратаками.

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Розв'язка в матчі наступила на останніх хвилинах основного часу. Камавінга виконав тонкий пас у штрафний суперника на Родріго, який точно пробив у один дотик з близької відстані – 1:0!

"Вершкові", набравши три очки, разом з Шерифом очолили турнірну таблицю групи D. Раніше сьогодні клуб з Тирасполя здобув сенсаційну перемогу в поєдинку з донецьким Шахтарем 2:0.

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Пр.
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Шериф Шериф Шер
1
1
0
0
2
0
2
3
Забиті 2
Пропущені 0
Різниця 2
Результати останніх матчів: В
2
Реал Реал Реа
1
1
0
0
1
0
1
3
Забиті 1
Пропущені 0
Різниця 1
Результати останніх матчів: В
3
Інтер Інтер Інт
1
0
0
1
0
1
-1
0
Забиті 0
Пропущені 1
Різниця -1
Результати останніх матчів: П
4
Шахтар Шахтар Шах
1
0
0
1
0
2
-2
0
Забиті 0
Пропущені 2
Різниця -2
Результати останніх матчів: П

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Г
О
1
Динамо
7
22:2
19
2
Шахтар
7
14:4
16
3
Олександрія
7
8:5
14
4
Десна
7
11:12
13
5
Дніпро-1
7
12:8
13
6
Ворскла
7
13:7
12
7
Зоря
7
13:9
11
8
Верес
7
8:7
11
9
Рух
7
6:9
8
10
Інгулець
7
8:12
7
11
Минай
6
5:7
6
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Металіст 1925
7
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6
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7
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Колос
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