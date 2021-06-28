Луческу приніс Суркісу ще 500 мільйонів. Заробітки в Лізі чемпіонів зростають

У футбольному сезоні 2021/2022 призовий фонд збільшився на 3% в порівнянні з минулим сезоном. Динамо собі гарантувало вже 15,64 мільйона євро

Тренер Динамо Мірча Луческу / Фото: as.ro

Не секрет, що європейські футбольні кубки – не просто змагання в майстерності, а й чудова можливість для клубів заробити. У прийдешньому сезоні УЄФА підвищив призові за участь і набрані очки в Лізі чемпіонів і Лізі Європи. Незначно, всього на три відсотки, але в нинішні часи – цілком прийнятно. Так що Мірча Луческу попаданням в груповий етап приніс киянам величезну суму.

До речі, сьогодні Динамо полетіло в Швейцарію із зоряним новачком.

Інформацію про призові дає сайт Football Coefficient.

Тільки за участь в основному раунді Ліги чемпіонів виплачують 15,64 мільйона євро – майже 511 мільйонів гривень! За перемоги в групі в сезоні 2021/2022 заплатять по 2,8 млн євро за перемогу, за нічию – 930 тисяч. Команди, що вийшли в плей-оф, додатково отримають ще по 9,6 "лимона", а тріумфатор – плюс 20 млн. Так що боротися є за що.

Нагадаємо, що італійському наставнику Шахтаря Роберто де Дзербі ще належить вивести команду в груповий турнір ЛЧ. У двох інших єврокубках виплати значно скромніші: 3,63 млн – за участь в Лізі Європи, рівно 3 – в Лізі конференцій.

Тим часом Селезньов попросився до складу новачка Прем'єр-ліги, забиваючи за ветеранів.

Цікаво, що загальний призовий фонд всіх турнірів УЄФА становить 2,8 мільярда євро! З них 2,092 млрд – припадає на Лігу чемпіонів, 465 мільйонів – на Лігу Європи, 235 – Лігу конференцій, ще 8 "лимонів" розіграють в матчі за Суперкубок.

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Згадаймо, як Динамо обіграло Зорю на шляху до чемпіонства: