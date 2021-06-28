28 червня 19:00
Хорватія --
Іспанія --
28 червня 22:00
Франція --
Швейцарія --
29 червня 19:00
Англія --
Німеччина --
29 червня 22:00
Швеція --
Україна --
2 липня 22:00
Бельгія --
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Лiга чемпiонiв 2020/21

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Луческу приніс Суркісу ще 500 мільйонів. Заробітки в Лізі чемпіонів зростають

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
28 червня, 13:54
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У футбольному сезоні 2021/2022 призовий фонд збільшився на 3% в порівнянні з минулим сезоном. Динамо собі гарантувало вже 15,64 мільйона євро
Тренер Динамо Мірча Луческу
Тренер Динамо Мірча Луческу / Фото: as.ro

Не секрет, що європейські футбольні кубки – не просто змагання в майстерності, а й чудова можливість для клубів заробити. У прийдешньому сезоні УЄФА підвищив призові за участь і набрані очки в Лізі чемпіонів і Лізі Європи. Незначно, всього на три відсотки, але в нинішні часи – цілком прийнятно. Так що Мірча Луческу попаданням в груповий етап приніс киянам величезну суму.

До речі, сьогодні Динамо полетіло в Швейцарію із зоряним новачком.

Інформацію про призові дає сайт Football Coefficient.

Тільки за участь в основному раунді Ліги чемпіонів виплачують 15,64 мільйона євро – майже 511 мільйонів гривень! За перемоги в групі в сезоні 2021/2022 заплатять по 2,8 млн євро за перемогу, за нічию – 930 тисяч. Команди, що вийшли в плей-оф, додатково отримають ще по 9,6 "лимона", а тріумфатор – плюс 20 млн. Так що боротися є за що.

Нагадаємо, що італійському наставнику Шахтаря Роберто де Дзербі ще належить вивести команду в груповий турнір ЛЧ. У двох інших єврокубках виплати значно скромніші: 3,63 млн – за участь в Лізі Європи, рівно 3 – в Лізі конференцій.

Тим часом Селезньов попросився до складу новачка Прем'єр-ліги, забиваючи за ветеранів.

Цікаво, що загальний призовий фонд всіх турнірів УЄФА становить 2,8 мільярда євро! З них 2,092 млрд – припадає на Лігу чемпіонів, 465 мільйонів – на Лігу Європи, 235 – Лігу конференцій, ще 8 "лимонів" розіграють в матчі за Суперкубок.

Читайте також: Футбольні трансляції на тиждень – з 28 червня по 4 липня.

Згадаймо, як Динамо обіграло Зорю на шляху до чемпіонства:

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
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Понеділок, 28 червня
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Вівторок, 29 червня
19:00
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22:00
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