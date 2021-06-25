Селезньов попросився до складу новачка Прем'єр-ліги, забиваючи за ветеранів

Колишній форвард Колоса і збірної України хоче продовжувати виступи в складі Чорноморця, а поки що грає за ветеранів і тренується з боксерами

Євген Селезньов / Фото: YouTube-канал Бомбардир

Ветеран українського футболу Євген Селезньов не покидає надій залишитися в Прем'єр-лізі. Нагадаємо, під час зимових зборів він зі скандалом покинув Колос, після чого в чемпіонаті країни не грав. На початку червня після тренувань з Усиком на Селезньова знайшовся претендент. Говорили, що 35-річним уродженцем Макіївки зацікавився Львів. Тепер же він веде переговори з Чорноморцем.

Cайт Meta-ratings пише, що Євген сам запропонував свої послуги одеському клубу, який повернувся до вищого дивізіону.

Чорноморець перед стартом планує підсилитися досвідченими футболістами, тому вступив в контакт з колишнім форвардом Шахтаря і Дніпра. Після виходу до Прем'єр-ліги новим головним тренером команди став Юрій Мороз, який раніше очолював молодіжний склад Динамо. До 30 червня тренерський штаб "моряків" збирається визначитися зі складом на новий сезон.

Раніше президент Колоса розповів правду про скандального Селезньова.

Тим часом Євген підтримує форму в Києві. Періодично боксує, а сьогодні засвітився в матчі з колегами-ветеранами. На відео потрапило, як нападник забивав м'ячі. Компанію йому склали Сергій Нагорняк, Влад Ващук, Олексій Бєлік, В'ячеслав Шевчук, Олександр Хацкевич та інші.

Дізнайтеся список всіх команд УПЛ сезону 2021/2022. Нагадаємо, в наступному чемпіонаті виступлять 16 колективів. На цей момент у Селезньова 116 голів у чемпіонатах країни, а у рекордсмена Максима Шацьких – 124. У сезоні 2020/2021 футболіст забив п'ять м'ячів, всі – з пенальті.

Згадаймо, як грала колишня команда Євгена, Колос, проти Динамо: