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Лига чемпионов 2020/2021

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Луческу принес Суркису еще 500 миллионов. Заработки в Лиге чемпионов растут

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
28 июня, 13:54
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В футбольном сезоне 2021/2022 призовой фонд увеличился на 3% по сравнению с минувшим сезоном. Динамо себе гарантировало уже 15,64 миллиона евро
Тренер Динамо Мирча Луческу
Тренер Динамо Мирча Луческу / Фото: as.ro

Не секрет, что европейские футбольные кубки – не просто соревнования в мастерстве, но и отличная возможность для клубов заработать. В грядущем сезоне УЕФА повысил призовые за участие и набранные очки в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Незначительно, всего на три процента, но в нынешние времена – вполне приемлемо. Так что Мирча Луческу попаданием в групповой этап принес киевлянам огромную сумму.

Кстати, сегодня Динамо улетело в Швейцарию со звездным новичком.

Информацию о призовых дает сайт Football Coefficient.

Только за участие в основном раунде Лиги чемпионов выплачивают 15,64 миллиона евро – почти 511 миллионов гривен! За победы в группе в сезоне 2021/2022 заплатят по 2,8 млн евро за победу, за ничью – 930 тысяч. Команды, вышедшие в плей-офф, дополнительно получат еще по 9,6 "лимона", а триумфатор – плюс 20 млн. Так что бороться есть за что.

Напомним, что итальянскому наставнику Шахтера Роберто де Дзерби еще предстоит вывести команду в групповой турнир ЛЧ. В двух других еврокубках выплаты значительно скромнее: 3,63 млн – за участие в Лиге Европы, ровно 3 – в Лиге конференций.

Тем временем Селезнев попросился в состав новичка Премьер-лиги, забивая за ветеранов.

Интересно, что общий призовой фонд всех турниров УЕФА составляет 2,8 миллиарда евро! Из них 2,092 млрд приходится на Лигу чемпионов, 465 миллионов – на Лигу Европы, 235 – Лигу конференций, еще 8 "лимонов" разыграют в матче за Суперкубок.

Читайте также: Футбольные трансляции на неделю – с 28 июня по 4 июля.

Вспомним, как Динамо обыграло Зарю на пути к чемпионству:

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Г
О
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Италия
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9
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4
3
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4
4
Турция
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0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
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9
2
Дания
3
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3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
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И
Г
О
1
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9
2
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3
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6
3
Украина
3
4:5
3
4
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3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
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3
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4
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