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Дружина Шеви в обнімку з двома чоловіками і в бікіні: невідомі фото Крістен Пазік

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
12 серпня, 09:28
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Напередодні американській дружині Андрія Шевченка виповнилося 43 роки – з цієї нагоди друзі іменинниці поділилися знімками, які широкий загал раніше не бачив
Колаж - "Сьогодні"
Колаж - "Сьогодні" / Фото: Instagram

Дружину Андрія Шевченка з днем народження привітали родичі і друзі з усього світу. Завдяки знімкам, які вони при цьому викладали в Instagram, ми змогли побачити Крістен Пазік такою, якою ще не знали.

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Зокрема, молодша сестра іменинниці, Маріса Пазік, поділилася фотографією ще з тих часів, коли соцмережами і не пахло. Дбайлива Крістен тримає свою маленьку сестричку на руках.

Продовжили ж добірку від Маріси, у якої з Крістен є спільний бізнес, світлини вже дорослих сестер у бікіні.

А на цьому фото Крістен Пазік обіймають двоє – Андрій Шевченко і чоловік на ім'я Рафіг. "З днем народження, сестро", – вітає іменинницю останній.

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На цьому фото, яке виставила одна з подруг іменинниці, Крістен і Шевою можна помилуватися в статусі молодих батьків.

А на цьому фото – вже Шева між двома красунями, своєю дружиною і дружиною Паоло Мальдіні – Адріаною. "Щасливого-щасливого дня народження!" – бажає Адріана Крістен.

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Відзначимо, що Паоло Мальдіні нині є технічним директором Мілана, де, не виключено, з часом продовжить тренерську кар'єру Шева, котрий 1 серпня залишив збірну України.

Нагадаємо, Андрій Шевченко та Крістен Пазік познайомилася на вечірці знаменитого дизайнера Джорджіо Армані в 2002 році, а за два роки зіграли весілля у Вашингтоні.

Андрій і Крістен виховують чотирьох синів:

  • Джордан Шевченко (29 жовтня 2004)
  • Крістіан Шевченко (13 листопада 2006)
  • Олександр Шевченко (1 жовтня 2012)
  • Райдер-Габріель Шевченко (6 квітня 2014 року)

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3
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1084
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1002
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
787
6
Володимир Кличко Володимир Кличко
619
7
Іван Редкач Іван Редкач
579
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
493
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
490
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
425
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Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
3
8:1
9
2
Десна
3
7:1
9
3
Ворскла
3
8:3
7
4
Дніпро-1
3
7:3
7
5
Металіст 1925
3
5:4
6
6
Олександрія
3
3:2
6
7
Шахтар
3
6:3
6
8
Колос
2
1:0
4
9
Зоря
3
6:4
3
10
Минай
2
1:2
3
11
Рух
3
3:5
3
12
Маріуполь
3
3:5
1
13
Верес
3
1:6
1
14
Львів
3
2:8
1
15
Чорноморець
3
2:9
0
16
Інгулець
3
2:9
0
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Середа, 11 серпня
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Пʼятниця, 13 серпня
19:30
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Субота, 14 серпня
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Неділя, 15 серпня
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Середа, 18 серпня
19:30
Пʼятниця, 20 серпня
19:30
Субота, 21 серпня
17:00
19:30
19:30
Неділя, 22 серпня
17:00
19:30
21:30
Понеділок, 23 серпня
19:30
Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
58
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Нідерланди НідерландиNL
10
12
14
36
8
flag Франція ФранціяFR
10
12
11
33
9
flag Німеччина НімеччинаDE
10
11
16
37
10
flag Італія ІталіяIT
10
10
20
40
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дній
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