Ребров – тренер збірної України: реакція Шевченка

Стало відомо, як Андрій Шевченко поставився до того, що його наступником на посаді головного тренера української національної команди буде Сергій Ребров

Сергій Ребров і Андрій Шевченко

Сергія Реборова ось-ось призначать новим тренером збірної України. Контракт планується до завершення німецького Євро-2024.

При цьому колишнього наставника "синьо-жовтих" Андрія Шевченка, який заявив про свій відхід 1 серпня, порадував вибір УАФ на користь Реброва.

Про це в ефірі Великого футболу заявив директор каналів "Футбол 1/2/3" Олександр Денисов.

"Я в суботу спілкувався з Андрієм Шевченком. Я знав, що Сергій Ребров прилітає, що він єдиний кандидат. У розмові Шевченко висловив задоволення тим, що Ребров буде після нього. Шевченко був схвильований тим, хто буде його наступником... Тепер залишається вирішити питання з клубом Сергія Реброва", – зауважив Денисов

Сергій Ребров і Андрій Шевченко

Сергій Ребров / Фото: Reuters

Екстренер збірної України Андрій Шевченко / Фото: Reuters

Раніше ми писали, що Аль-Айн з ОАЕ, де Ребров пропрацював лише два місяці, не відпускає його до збірної України. Через це затвердження Сергія Станіславовича новим коучем "синьо-жовтих" може відкластися до 12 серпня.