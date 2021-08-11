11 серпня 22:00
Челсі --
Вільярреал --
11 серпня 19:30
Динамо --
Минай --
13 серпня 19:30
Шахтар --
Металіст 1925 --
14 серпня 17:00
Верес --
Ворскла --
14 серпня 19:30
Зоря --
Минай --
14 серпня 19:30
Десна --
Дніпро-1 --
15 серпня 17:00
Колос --
Рух --
15 серпня 19:30
Львів --
Олександрія --
16 серпня 19:00
Маріуполь --
Чорноморець --
18 серпня 19:30
Інгулець --
Динамо --
20 серпня 19:30
Ворскла --
Металіст 1925 --
21 серпня 17:00
Верес --
Минай --
21 серпня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
21 серпня 19:30
Дніпро-1 --
Рух --
22 серпня 17:00
Маріуполь --
Зоря --
22 серпня 19:30
Колос --
Олександрія --
22 серпня 21:30
Динамо --
Десна --
23 серпня 19:30
Львів --
Інгулець --
24 серпня 18:00
Шахтар --
Динамо --
Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірки Лайфхакер Техно Їжа
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Дружині Шевченка виповнилося 43 роки: як зараз виглядає американська модель Крістен Пазік

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
11 серпня, 13:19
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко привітав свою дружину американську модель Крістен Пазік з днем народження
Щаслива родина Андрія Шевченка
Щаслива родина Андрія Шевченка / Фото: Instagram

11 серпня Крістен виповнилося 43 роки, вона майже на два роки молодша за Андрія, якому у вересні виповниться 45.

Реклама

Читайте також: "Люблю тебе": дружина Шевченка зворушливо привітала чоловіка з річницею весілля

Шева опублікував в Instagram сімейні фото і показав, як зараз виглядає американська модель.

"З днем народження, любов моя. Ми любимо вас тебе дуже сильно", – написав ексфутболіст під фото.

"Люблю тебе", – відповіла йому нижче Крістен.

Реклама

Нагадаємо, пара познайомилася на вечірці знаменитого дизайнера Джорджіо Армані в 2002 році, а через два роки зіграла весілля в Вашингтоні.

Андрій і Крістен виховують чотирьох синів:

  • Джордан Шевченко (29 жовтня 2004)
  • Крістіан Шевченко (13 листопада 2006)
  • Олександр Шевченко (1 жовтня 2012)
  • Райдер-Габріель Шевченко (6 квітня 2014 року)

До речі, раніше мі писали що поки Шева шукає роботу, його дружина відпочиває на кращому пляжі Європи. Дружина екстренера збірної України Андрія Шевченка Крістен Пазік поділилася знімками з одного з найкрасивіших куточків земної кулі.

/ Фото: Instagram

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Десна
3
7:1
9
2
Ворскла
3
8:3
7
3
Дніпро-1
3
7:3
7
4
Динамо
2
6:1
6
5
Металіст 1925
3
5:4
6
6
Олександрія
3
3:2
6
7
Шахтар
3
6:3
6
8
Колос
2
1:0
4
9
Зоря
3
6:4
3
10
Минай
1
1:0
3
11
Рух
3
3:5
3
12
Маріуполь
3
3:5
1
13
Верес
3
1:6
1
14
Львів
3
2:8
1
15
Чорноморець
3
2:9
0
16
Інгулець
3
2:9
0
Показати бiльше
Середа, 11 серпня
19:30
Дивись на:
Пʼятниця, 13 серпня
19:30
Дивись на:
Субота, 14 серпня
17:00
Дивись на:
19:30
Дивись на:
19:30
Дивись на:
Неділя, 15 серпня
17:00
Дивись на:
19:30
Дивись на:
Понеділок, 16 серпня
19:00
Середа, 18 серпня
19:30
Пʼятниця, 20 серпня
19:30
Субота, 21 серпня
17:00
19:30
19:30
Неділя, 22 серпня
17:00
19:30
21:30
Понеділок, 23 серпня
19:30
Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
58
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Нідерланди НідерландиNL
10
12
14
36
8
flag Франція ФранціяFR
10
12
11
33
9
flag Німеччина НімеччинаDE
10
11
16
37
10
flag Італія ІталіяIT
10
10
20
40
Всі медалі
Паралімпіада в Токіо
дній
годин
хвилин
секунд
До старту Паралімпіади
Новини з Токіо
Рейтинг
Найбільш високооплачувані спортсмени на Олімпіаді-2020
1
Кевін Дюрант (баскетбол) Кевін Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наомі Осака (теніс) Наомі Осака (теніс)
$60 млн
3
Даміан Лиллард (баскетбол) Даміан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теніс) Новак Джокович (теніс)
$34,5 млн
5
Рорі Макілрой (гольф) Рорі Макілрой (гольф)
$32 млн
6
Девін Букер (баскетбол) Девін Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеї Нісікорі (теніс) Кеї Нісікорі (теніс)
$30,5 млн
8
Кріс Міддлтон (баскетбол) Кріс Міддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холідей (баскетбол) Джру Холідей (баскетбол)
$23 млн
Дивитись весь рейтинг
Дівчата покеру
PokerMatch

Олена
Мироненко

Україна
Фото красуні
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Покер - це спорт!
Новини покеру

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти