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Зоря – Легія: пряма трансляція матчу (відео)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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8 липня, 10:33
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Луганська команда розпочинає підготовку до кваліфікації Ліги Конференцій поєдинком проти найтитулованішої польської команди. Дивіться трансляцію матчу разом з нами!
Патрік ван Леувен дебютує біля керма Зорі матчем проти Легії
Патрік ван Леувен дебютує біля керма Зорі матчем проти Легії

Сьогодні луганська Зоря проведе свій перший товариський матч майже за п'ять місяців. "Чорно-білі" починають передсезонний збір у Польщі.

Першим суперником команди стане варшавська Легія. Зустріч відбудеться у столиці Польщі на стадіоні "Війська Польського". Початок – о 19:00 за Києвом. Пряма трансляція поєдинку буде доступна у програвачі нижче.

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Матч проти Легії стане першим для Патріка ван Леувена біля керма Зорі. Голландець перейшов до луганської команди з Маккабі Тель-Авіва, замінивши на посту Віктора Скрипника.

Легія є найтитулованішим польським клубом. Команда виграла 15 чемпіонств та 19 Кубків країни, утримуючи рекорд за цими показниками. Також на рахунку клубу 4 Суперкубки Польщі.

Читайте також: Клубам УПЛ дозволять грати матчі чемпіонату за кордоном, але не всім

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Минулий сезон команді явно не вдався. Легія посіла 10 місце у чемпіонаті та залишилася без єврокубків. Нині за варшавську команду виступає український легіонер Ігор Харатін.

Команди вже зустрічалися один з одним сім років тому у раунді плей-офф кваліфікації Ліги Європи. Польський клуб двічі обіграв "чорно-білих" (3:2 / 1:0) і пройшов у групову стадію.

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