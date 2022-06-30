Український клуб відфутболив сина бійця ЗСУ та вивіз команду до Польщі

Зоря попрощалася з п'ятьма гравцями та поїхала на збір до Польщі. У команді розраховують на трьох легіонерів у новому сезоні

Віталій Вернидуб залишає Зорю

Невдовзі українські клуби мають стартувати в єврокубках. Наприкінці липня свій шлях розпочнуть Динамо та Ворскла. Кияни б'ються з Фенербахче у кваліфікації Ліги чемпіонів, тоді як у Лізі Конференцій полтавців чекають битви з АІКом.

У свою чергу Зоря в Лізі Конференцій стартує на початку серпня з третього відбіркового раунду. У новий сезон команду поведе новий тренер Патрік ван Леувен, який замінив Віктора Скрипника

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Також оновиться й ігровий склад. Сьогодні стало відомо, що Зоря попрощалася із п'ятьма українцями. Контракти завершилися у Дениса Фаворова, Артема Громова, Дмитра Хомченовського, Владислава Ємеця та Віталія Вернидуба (сина бійця ЗСУ та відомого тренера Юрія Вернидуба).

Команда вирушила на збір до Польщі, взявши із собою 27 гравців. Серед них є й один легіонер – хавбек Крістіан. Очікують, що до команди повернеться й іранець Шахаб Захеді.

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Крім того, на перегляд має прибути бразильський півзахисник Марлос. Нагадаємо, що 20 серпня має розпочатися новий сезон УПЛ, який має відбутися на території України.