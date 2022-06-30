Украинский клуб отфутболил сына бойца ВСУ и вывез команду в Польшу

Заря попрощалась с пятью игроками и уехала на сбор в Польшу. В команде рассчитывают на трех легионеров в новом сезоне

Виталий Вернидуб покидает Зарю

Совсем скоро украинским клубам предстоит стартовать в еврокубках. В конце июля свой путь начнут Динамо и Ворскла. Киевляне сразятся с Фенербахче в квалификации Лиги чемпионов, тогда как в Лиге Конференций полтавчан ждут битвы с АИКом.

В свою очередь, Заря в Лиге Конференций стартует в начале августа с третьего отборочного раунда. В новый сезон команду поведет новый тренер Патрик ван Леувен, заменивший Виктора Скрипника.

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Также обновится и игровой состав. Сегодня стало известно, что Заря попрощалась с пятью украинцами. Контракты завершились у Дениса Фаворова, Артема Громова, Дмитрия Хомченовского, Владислава Емеца и Виталия Вернидуба (сына бойца ВСУ и изветного тренера Юрия Вернидуба).

Команда отправилась на сбор в Польшу, взяв с собой 27 игроков. Среди них есть и один легионер – хавбек Кристиан. Ожидают, что в команду вернется и иранец Шахаб Захеди.

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Кроме того, на просмотр должен прибыть бразильский полузащитник Марлос. Напомним, что 20 августа должен начаться новый сезон УПЛ, который должен состояться на территории Украины.