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Клуб УПЛ хоче призначити тренером наставника збірної України

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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30 червня, 18:21
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Дніпро-1 може розлучитися з Ігорем Йовічевічем і одним з кандидатів на заміну є Руслан Ротань
Руслан Ротань може стати тренером Дніпра-1
Руслан Ротань може стати тренером Дніпра-1

Вже 20 серпня розпочнеться новий сезон в УПЛ. Минулий був недограний через війну, проте наступний розіграш обіцяє пройти за класичною схемою і навіть на території України.

Напередодні старту без тренера може опинитися бронзовий призер минулого турніру Дніпро-1. ЗМІ повідомляють про звільнення Ігора Йовічевича, яким цікавиться Шахтар.

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Тим часом СК вже розпочав пошук кандидатів і, схоже, зупинив свій вибір на легенді дніпровського футболу. Як розповів журналіст Ігор Бурбас, Дніпро-1 розглядає кандидатуру Руслана Ротаня, який нині очолює молодіжну збірну України.

При цьому клуб нібито не проти, щоб Руслан Петрович поєднував роботу у команді та збірній. Нагадаємо, що на команду U-21 у вересні чекає гра плей-офф відбору на Євро-2023. Україна має пройти Словаччину, щоб потрапити на турнір.

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Цього сезону Дніпро-1 має дебютувати у єврокубках та представити Україну в Лізі Європи. Там команда стартує з раунду плей-офф і для потрапляння в групу їй потрібно пройти хоча б одного суперника. У разі поразки дніпряни опиняться у Лізі Конференцій.

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