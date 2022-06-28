Луганську Зорю очолив колишній тренер академії Шахтаря

Нідерландський спеціаліст Патрік ван Леувен призначений головним тренером Зорі

Патрік ван Леувен - головний тренер Зорі

Луганський клуб на своєму офіційному сайті оголосив про призначення Патріка ван Леувена. Нідерландський тренер замінить у команді Віктора Скрипника, який працюватиме з полтавською Ворсклою.

Контракт із 52-річним фахівцем підписано на 3 роки.

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Патрік ван Леувен добре відомий українським уболівальникам. З 2006 до 2013 рік голландець працював у структурі донецького Шахтаря. Спочатку його було призначено помічником Генка ван Сте, який очолював академію Шахтаря, а після відходу ван Сте в 2008 році, ван Леувен став її керівником.

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Після роботи в Шахтарі Леувен був спортивним директором казахстанського Кайрата. З червня 2016 року став виконавчим директором Маккабі Тель-Авів.

Наприкінці сезону 2019/20 став виконувати обов'язки головного тренера клубу. Разом із командою Леувен завоював Суперкубок Ізраїлю. У сезоні 2020/21 завдяки роботі фахівця Маккабі став віце-чемпіоном Ізраїлю та виграв Кубок цієї країни.

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Нагадаємо, минулий чемпіонат Зоря завершила на четвертому рядку УПЛ. Луганська команда здобула право грати у кваліфікації Ліги конференцій і стартуватиме у третьому раунді плей-оф.