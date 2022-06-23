Постріл у ногу. Росія шантажує ФІФА виходом із організації

Російський футбольний союз незадоволений міжнародним баном і не відкидає можливості виходу з ФІФА

Російським футболістам доведеться відмовлятися від російського паспорта, щоб залишитися у світовому футболі / Фото: Колаж: Сьогодні

Військова агресія фашистської Росії проти України позначилася на футбольному господарстві країни-агресорки. Всі збірні та клуби РФ відсторонені від міжнародних матчів рішенням ФІФА та УЄФА.

Але замість того, щоб виступити проти війни, Російський футбольний союз (РФС) намагається домогтися скасування бана за допомогою суддівських розглядів. Але і на цьому полі битви росіян спіткала невдача.

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Щоб компенсувати своє самолюбство, футбольні функціонери РФС вирішили вдатися до шантажу – залишити ФІФА на знак протесту. Але це радше схоже на постріл у власну ногу, адже таким рішенням росіяни ізолюють себе від міжнародного футболу на десятиліття. Втім, туди їм дорога.

"Якщо таке рішення буде ухвалено, технічна реалізація буде забезпечена. Але це має бути виважене рішення. Молоді спортсмени, які мріють стати великими футболістами, тренери, вони повинні розуміти, що на тривалий час вони позбавляють себе участі у міжнародних матчах. Не мені ж грати. Я можу без ФІФА прожити. Ви пропонуєте відмовитись від можливості грати на тривалий час? Але ця можливість може виникнути. Йде процес апеляції та консультації. Цілком можливо, що ставлення організацій до тих рішень, які вони ухвалили можуть змінитися. Ми виходимо із цього. Що вихід із ФІФА дасть зараз? Ми просто позбавимо себе опціону повернення до міжнародного футболу на тривалий час", – наводить слова президента РФС Олександра Дюкова sportbox.ru.

Раніше гендиректор Шахтаря Сергій Палкін вимагав виключити Росію з ФІФА за політику геноциду українців та розв'язану війну.

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