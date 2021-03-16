Супермен в коханні! Відстороненого від матчу гравця "Арсеналу" втішила брюнетка і шампанське

П'єр-Емерік Обамеянг дістав тренера, але все ще обожнений своєю дружиною

Капітан "Арсеналу" і один з кращих бомбардирів лондонців П'єр-Емерік Обамеянг останнім часом в натянух відносинах з тренером команди. У поєдинку 29 туру англійської Прем'єр-ліги Мікель Артета не випустив його проти "Тоттенгема" (2:1) у виховних цілях, але це не зіпсувало святковий настрій футболіста.

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Обамеянг дістав Артету своїми постійними запізненнями, не встигнувши приїхати вчасно і на поєдинок зі "шпорами". І це стало останньою краплею. Іспанський тренер покарав габонського форварда за порушення дисципліни і не випустив у старті. А вже наступного дня П'єр-Емерік зробив подарунок своїй дружині Аліші на їх річницю.

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Аліша, вітаючи футболіста, назвала його Суперменом в коханні.

Обамеянг і його дружина Аліша вже 11 років разом і виховують двох дітей. Але цей вечір провели удвох з шампанським, шикарним тортом і святковими кульками.

Раніше зірковий футболіст пояснив "прогули" матчівхворобою мами. "Арсенал" тим часом займає 10 місце в чемпіонаті.

Дивіться, як Обамеянг забиває за "Арсенал"

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