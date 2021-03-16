Супермен в любви! Отстраненного от матча игрока "Арсенала" утешила брюнетка и шампанское

Пьер-Эмерик Обамеянг достал тренера, но все еще обожаем своей женой

Капитан "Арсенала" и один из лучших бомбардиров лондонцев Пьер-Эмерик Обамеянг в последнее время в натянух отношениях с тренером команды. В поединке 29 тура английской Премьер-лиги Микель Артета не выпустил его против "Тоттенхэма" (2:1) в воспитательных целях, но это не испортило праздничное настроение футболиста.

Реклама

Читайте также: Едва не прострелил себе голову в прямом эфире: бывший футболист шокировал зрителей

Обамеянг достал Артету своими постоянными опозданиями, не успев приехать вовремя и на поединок со "шпорами". И это стало последней каплей. Испанский тренер наказал габонского форварда за нарушение дисциплины и не выпустил в старте. А уже на следующий день Пьер-Эмерик сделал подарок своей жене Алише на их годовщину.

Реклама

Алиша, поздравляя футболиста, назвала его Суперменом в любви.

В тренде Израиль против стадиона Шухевича в Тернополе: реакция украинского МИД

Обамеянг и его жена Алиша уже 11 лет вместе и воспитывают двоих детей. Но этот вечер провели вдвоем с шампанским, шикарным тортом и праздничными шариками.

Ранее звездный футболист объяснил "прогулы" матчей болезнью мамы. "Арсенал" тем временем занимает 10 место в чемпионате.

Смотрите, как Обамеянг забивает за "Арсенал"

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама