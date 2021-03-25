Шовковський залишив загадкове повідомлення в мережах після гри Франція – Україна

Учора збірна України зіграла внічию з французами, домігшись позитивного результату. Тренерський штаб нашої команди залишився задоволений грою своїх підопічних. Правда, Андрій Шевченко в ідеалі хотів би перемогти чемпіонів світу.
А ось один з його помічників Олександр Шовковський своєрідно поділився емоціями на сторінці в Instagram. Спочатку СаШо записав відео просто на полі арени "Стад де Франс" зі словами:
"Спасибі за результат цьому стадіону. Дякую команді за самовідданість, за те, що виконала тренерську настанову. Я думаю, що із чемпіонами світу зіграти внічию на виїзді – це позитивно".
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Уже вночі колишній воротар національної команди поділився ще одним роликом, який демонструє, що у французів був офсайд при голі. А потім заінтригував, повідомивши, що дещо має приховувати:
"А поза грою було!!! Але незважаючи на це, ми все-таки добилися позитивного для нас результату! Нам завжди є чому вчитися і до чого прагнути... Є один факт, який нас вразив, але я не можу про це говорити! Поки що..."
До вашої уваги – всі результати і відеоогляди матчів першого дня відбору на ЧС-2022.
Дивіться огляд матчу Франція – Україна:
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